獨家訪問：闊別20年！ 張家輝重返公仔箱 孖杏兒拍刑偵劇

近年活躍影壇的影帝張家輝，相隔20年重返公仔箱，偕視后胡杏兒拍攝刑偵劇《芻狗之血》，引起網民哄動，紛紛表示期待！

憑電影《証人》及《激戰》兩度成為金像影帝的張家輝，近日盛傳由影壇重返電視圈！有內地消息指，他將偕胡杏兒及內地人氣小生曾舜晞合作刑偵劇《芻狗之血》，並計劃於本月底開拍，在澳門及江門取景，消息一出即惹來網民熱議，今次是他繼2004年《天涯俠醫》後首度再拍劇，對此他回應：「與經理人有接觸，一切等待官方公布。」

亞視出身的家輝於1995年轉投無綫，曾拍攝《天地豪情》及《金裝四大才子》等經典劇，其後殺入影壇，當中《賭俠1999》中「化骨龍」一角令觀眾留下深刻印象。2004年，他拍畢《天涯俠醫》後離巢，之後僅曾於2007年客串處境劇《同事三分親》。

前無綫班底打造 另外，前無綫班底蘇萬聰與歐冠英將分別擔任劇集導演及總編劇，前者曾與家輝合作《十萬噸情緣》及《天涯俠醫》，代表作包括《刑事偵緝檔案》及《潛行狙擊》等；而歐冠英同樣有不少代表作，超強班底令人期待。

胡杏兒前日在大連出席活動，於商場電梯如「女王式」空降會場，場面墟冚。對於快將跟舊無綫班底及影帝張家輝合作，她接受本報獨家訪問時直認不諱：「嚟緊係會拍呢套劇，好開心可以同歐小姐、蘇萬聰再合作，今次個角色好特別，好快就會開拍。角色方面想留番少少神秘感，大家應該好快就會知道。」