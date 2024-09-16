港姐決賽 陳甜甜爆冷十強不入 倪樂琳大熱摘后冠 梁嘉莹成雙料亞軍

選美盛事《2024香港小姐競選決賽》昨晚假將軍澳電視城舉行，15位佳麗施展渾身解數，本屆賽果可謂眾望所歸，由大熱倪樂琳脫穎而出，摘下后冠，而梁嘉莹及楊梓瑤分別獲得亞、季軍，梁嘉莹兼奪「最上鏡小姐」，楊梓瑤成3料季軍，可謂皆大歡喜。

節目開始一眾佳麗即被安排公開回覆網民的負評，當倪樂琳被指配不起「城大李嘉欣」這個稱號時，她坦言希望憑出色的表現，令大家不是記住「城大乜乜乜」，而是「城大出咗個倪樂琳」，相當有大志。王汛文被網民指「塊面大過Pizza」，她發揮小宇宙自嘲：「我仲聽過有人話我似壓扁咗嘅菠蘿包！」不諳廣東話的陳甜甜再被網民揶揄「講得不如再差啲吖」，EQ高的她笑答：「咁我可以演《愛．回家》曹總個女呀！」不過當莊曉婷回應被指似MK妹時，她卻答得口窒窒，最後要司儀陳貝兒出手打圓場：「旺角都係香港嘅一部分，好代表到香港呀。」

由於今年新增設「才藝女神大獎」，故「才藝表演」環節中，多位佳麗都拚盡全力突出自己，其中俞可程表演「性感空中瑜伽」、梁嘉莹表演「震波擊鼓」，楊梓瑤以京劇唱腔配絲帶舞，以及吳芷靖表演劍舞，統統為觀眾留下深刻印象，尤其吳芷靖表演時跌劍隨即淡定執生，就連江美儀都不禁加以表揚，然而楊梓瑤最終擊敗吳芷靖，獲大批網民投票而成功獲獎。

季軍楊梓瑤擸3獎 15位佳麗身穿銀色泳裝繞場一周後，隨後宣布10強包括倪樂琳、王汛文、謝淑怡、秦冀雯、盧凱怡、吳芷靖、梁嘉莹、鍾翠詩、楊梓瑤及俞可程，賽前大熱之一的陳甜甜首輪已被淘汰，令人大跌眼鏡。緊接的泳裝問答環節邀得百人智囊團負責評分，但相關問題未能讓佳麗們表現出應有智慧，楊梓瑤的獨創「兩餸飯加入楊枝甘露」答案無厘頭，卻為她贏得74票遙遙領先，再下一城獲得「智囊百選女神大獎」。

至於「最上鏡小姐」由梁嘉莹奪得，她同時與楊梓瑤、倪樂琳及吳芷靖齊齊晉身4強。4人以「男女共同廁所」及「分居婚姻」作為議題作出辯論，除倪樂琳外，其他3位發言時顯得緊張，搞到廣東話發言有點詞不達意兼出現「爭嘢講」情況，幸而未見悶場。當歌手葉蒨文帶領一眾後輩踏台版歌舞表演後，大會隨即宣布賽果將氣氛推向高潮，結果倪樂琳不負眾望，成功登上本屆港姐冠軍寶座，而梁嘉莹、楊梓瑤分別獲得亞、季軍，其中楊梓瑤更是一口氣狂掃3個獎，成為3料季軍，而吳芷靖成為「梗頸四」。