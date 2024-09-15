中文台節目表 翡翠台
8:30 勇者鬥惡龍達伊的大冒險
9:30 LET'S CAMP！露營少女
10:00 闇影詩章
10:30 問問Master Joe
11:00 講清講楚
11:30 貝遊歐洲
11:55 宣傳易
12:00 雙祥見
12:30 肥媽李鼎（PG）
1:00 午間新聞
1:15 美食中國
1:55 李寧二零二四香港公開羽毛球錦標賽滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500（直播）
6:00 2024年王者榮耀職業聯賽夏季賽決賽
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 星期日檔案
7:30 警聲百二秒Ⅱ
7:35 東張西望
8:00 2024香港小姐競選決賽（直播）
10:35 2024香港小姐競選Proud To Be The Winners（直播）
10:45 J Music
11:15 晚間新聞
11:30 天氣報告
11:35 當四葉草碰上劍尖時
1:20 宣傳易
1:25 東張西望
1:50 宣傳易
2:05 美食中國
2:35 踏破鐵鞋無地圖（PG）
3:35 貝遊歐洲
4:05 雙祥見
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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