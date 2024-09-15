NewJeans韓服慶中秋 Jungkook隔空力撐

韓國人氣女團NewJeans本月11日晚開直播，向母公司HYBE發最後通牒，要求本月25日前讓遭卸任ADOR事務所代表理事的閔熙珍復職，業界猜測若HYBE不答允，NewJeans很可能會提出解約訴訟。不過，風波暫未影響NewJeans的活動，官方社交網前晚如常公開5女的韓服照，提早祝Fans中秋節快樂。

而同屬HYBE事務所的天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook，昨日上載愛犬Bam的照片，用英文寫道：「藝人是無罪的。」並附上5個不同顏色的心心及代表加油的手臂Emoji，而心心的顏色正好是NewJeans成員的代表色，之後他再寫道：「不要利用她們。」相信是為NewJeans打氣。