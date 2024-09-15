《魷魚遊戲》被控抄襲 印度電影人要求分錢

全球熱播的韓劇《魷魚遊戲》，被一名印度電影人指控抄襲，稱與其舊作都是講述有錢人請一班欠債者為獎金玩死亡遊戲，要求瓜分串流平台的收益。

由李政宰主演的韓劇《魷魚遊戲》，2021年於串流平台Netflix播出，大受歡迎，首4周錄得16.5億收視小時，成為平台最高收視節目。《魷》劇計劃推出4季，其中第2季將於今年12月推出，風頭正盛之際，印度男星兼監製Sohum Shah早前入稟控告Netflix與《魷》劇主創黃東赫，指他們抄襲他執導及編劇的2009年電影《Luck》。

與2009年電影撞橋 根據電影資料網，《Luck》講述一班黑社會富豪以巨額獎金在全球招募欠債人士參加死亡遊戲，測試他們的運氣，讓有錢人賭博押注，當參賽者死亡，餘下參賽者可分得更多獎金，與《魷》劇背景相似。Sohum自言早於2006年開始寫《Luck》劇本，電影2009年於印度、美國、英國與阿聯酋上映，並指出黃東赫曾在訪問中透露於2009年開始寫《魷》劇本。Sohum認為串流平台理應在《Luck》上映時便留意到它，因為當時有大量宣傳與推廣。

《魷》劇除了收視好，亦橫掃多個美國頒獎禮，奪得3個《演員工會獎》、2個《艾美獎》，以及3個《金球獎》提名，當中演員吳永洙更勇奪電視組「最佳男配角」。Sohum估計Netflix憑《魷》劇市值上漲約70.2億港元，要求瓜分部分收益，並申請阻止Netflix侵害《Luck》版權。