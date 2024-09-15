暢所欲玄：常見的姓名學誤區

姓名文化的歷史久遠，但起名發展到現在，依然存在着很多誤區，今天就來跟大家分享。

1.一味注重補五行所缺

不少人在這方面會有誤區，就是命中缺甚麼五行，在名字中必須補上，於是選擇含所缺五行的漢字組成名字，希望順順利利。其實不以為然，每個姓名選字中所蘊含的字形、結構、字音、字義均具有不同的陰陽五行，通過改名人的八字綜合搭配名字組合的五行，才能稱之為適合的好運名字。

2.重視繁體字

不少人在取名改名時會以繁體字為參考標準，而文字筆劃的正確性，實為命名之最重要因素，若文字筆劃算錯，格局則完全不對。在文字使用方面，姓名學取名改名之筆劃皆以康熙筆劃為基準，因為《康熙字典》是近代唯一有考據造字起源的字典。

3.電腦軟體測分區別名字優劣

名字不僅是一個人的代號，也代表人的後天運勢，一個適合的名字必須綜合取名人/改名人的生辰八字。不少人會利用電腦軟體，區分自身名字的優劣，殊不知大部分軟體測名字都不是根據生辰八字而定，其次軟體測名字只是看名字數理，並不連繫性別。

玄學名師黃楚淇