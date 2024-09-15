吳浩康澳洲Busking

歌手吳浩康去年為了養妻活兒，踩過界落地盤做「職安真漢子」，贏得網民佩服，但他未有放棄音樂夢，閒時接廣告及開騷。最近有網民在澳洲悉尼偶遇他在街頭Busking，他身穿印有「真漢子」字樣的T恤，手持結他自彈自唱，吸引不少途人圍觀。而他亦有在社交網晒自拍，呼籲大家前來聽廣東歌，一解思鄉之情。