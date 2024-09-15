VIVA排舞變傷兵 許靖韻供樓壓力大 𢱑撈減負擔

歌手許靖韻前晚出席活動，去年榮升業主的她，透露今年年底開始供樓，月供3萬元，對她來說負擔甚重，故要公開𢱑撈望增加收入！

許靖韻（Angela）、4人女子組合VIVA成員張鈊貽（VALC）、李晞彤（Carina）、姜咏鑫（Ada）及馬思惠（Macy）前晚現身銅鑼灣參加酒吧開幕活動，英皇集團主席楊受成亦有出席。問到有否想過創業？Angela說：「冇呀，因為上年年底我買咗層樓，今年年底就要開始供，每個月供成3萬蚊，對我嚟講好大負擔，好大壓力，依家要勤力做嘢搵錢，所以希望大家搵我唱歌。」

問到有否為供樓而節衣縮食？她笑言：「還好嘅，近排都好開心去咗5日旅行，4日着住泳衣玩水！（清減咗？）今年開始勤做運動，身形冇咁圓潤。（旅行有冇艷遇？）人在外地唔敢貿貿然識異性。（接受異地戀？）冇得見面太辛苦啦，如果有得揀唔會選擇異地戀。」她透露多年來只試過一次在外地結識異性，對方是俄羅斯藉男士，不過認識時已知道對方有女朋友，現在沒有聯絡。

Carina有「五十肩」 至於VIVA受訪時被問到酒量，Carina透露間中在朋友聚會時會飲酒，也試過和Ada一起飲，但通常只會小酌。談到工作，她們指首次在港拍MV，覺得天氣相當炎熱，Carina與VALC更因忘記搽防曬而曬黑。Macy又爆Carina與Ada最近齊齊受傷，笑指前者有「五十肩」，問到讀物理治療的VALC有否出手幫隊友？她笑言：「要4年後先畢業，都有幫Carina按，不過愈按愈痛！」至於Ada指今次排舞時間比較短，自己因緊張而拉傷膝頭。