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梁超怡夢幻開P吹蠟燭

梁超怡精心打扮，開P慶生。 梁超怡精心打扮，開P慶生。
梁超怡精心打扮，開P慶生。
前港姐季軍梁超怡日前迎來28歲生日，於社交網晒出一系列慶生照，她以白色低胸短裙示人，激露半球兼大晒事業線，火辣又性感。她的生日派對現場非常夢幻，有大量氣球以及精美蛋糕，梁超怡手捧鮮花，對鏡頭舉V兼飛吻，俯身吹蠟燭時，Big爆上圍呼之欲出，心情大靚勁風騷！
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