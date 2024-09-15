傳授減壓3招 古天樂帶隊返母校 開金口掀高潮

影帝古天樂前日重返中學母校，與師弟師妹打成一片，更罕有大開金口獻唱《男朋友》掀高潮。重回舊地令他勾起無限感觸，並自爆人有三急借用學校廁所時，不慎撞親頭。

古天樂（古仔）向來熱心社會議題，身為香港演藝人協會會長的他，趁新學年開始宣布重啟School Tour，舉行《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》，呼籲大眾關注學生情緒問題。前日他以中學母校為首站，率領一眾藝人包括錢嘉樂、張繼聰、王灝兒（JW）、周家怡、岑珈其和游學修，以及電影幕後人員與學生互動，校長笑言明星陣容「勁過台慶」。

帥氣不敵同窗 重返母校的古仔感觸道：「諗番好多以前校園生活，剛才去廁所仲撞親個頭，證明我真係高咗！」他感激母校栽培，並與學生分享減壓心得：「有3樣嘢好重要，首先分數唔代表一切；第2，千祈唔好比較；第3，唔好鑽牛角尖，遇到問題要同老師、同學講，講完仲有咩就搵我哋啦！」他又開金口獻唱經典歌曲《男朋友》，令現場學生非常驚喜。

古仔的舊同窗在現場大爆他讀書時的趣事，指他學生時期已經非常靚仔，不過靚樣只排第2，第一俊男另有其人，又透露古仔是排球健將，經常保護波友。

至於JW分享時表示可透過專長建立信心，遇到壓力及負面情緒最好向身邊人傾訴。張繼聰就透露中學時很喜歡打籃球，笑言打波可鍛煉球技外，又可以睇靚女及識朋友，一舉三得。周家怡亦分享自身經歷：「出嚟做嘢會多咗壓力，呢個世界個時鐘係唔會停，但壓力總是會過，唔好刻意去諗。」