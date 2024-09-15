中娛星動：艷壓佟麗婭鍾楚曦 回歸「主場」冇失威 楊冪前後皆露

內地頂流花旦楊冪前晚以大露背流蘇裙谷胸現身盛會，力抗花旦佟麗婭及90後小花鍾楚曦，艷壓群星。近年影視作品頻失利的楊冪期望以煞食身材收復失地，被網民笑指雖然作品仆直，但在紅地氈上就未輸過！

楊冪近年的電影及劇集叫座力及口碑差強人意，早前更傳因此被踢出電影《刺殺小說家2》，並由憑藉《繁花》人氣急升的女星辛芷蕾頂上。影視雙失的她不容再有閃失，前晚以壓軸身份亮相時尚文化大賞紅地氈，穿上代言品牌特別訂製的銀色掛頸流蘇裙，谷出事業線及大晒白滑玉背，前後皆有睇頭，高貴又性感，力壓同場穿粉紅色拖尾裙的佟麗婭及以黑色Tube Dress示人的鍾楚曦。

楊冪的造型大獲好評，獲讚「美神降臨」，有網民調侃她雖然作品失利，但在紅地氈贏開巷。不過，她在紅地氈受訪時發生小插曲，司儀講到「一生二，二生三，三生萬物」時，咪高峰突然沒聲音，楊冪在旁做出一、二、三的手勢，最後呼籲大家要期待她的新劇《生萬物》，表現機智又淡定。

貝殼托胸行沙灘 另外，楊冪近日接受媒體訪問，談到電影話題，她坦言現時終於可以接到自己想拍的戲，認為角色大於一切：「就算戲份沒那麼多，對我來說是一種學習，過程對我最重要，大過一切。」講到2018年演出的首部文藝片《寶貝兒》受爭議，票房慘淡，可擔心重蹈覆轍？她直言：「重蹈覆轍未必是壞事，每個人生階段不一樣，很多事情就試試，不試怎麼知道。」她稱現階段把眼前的事情做好，其他便順其自然。

而楊冪日前迎來38歲生日，粉絲以煙火為她賀壽，她又繼續派福利，透過工作室連發多輯美照，其中一輯在沙灘取景，身穿一襲黑色低胸長裙，胸前以兩個金屬貝殼作裝飾點綴，下身則大玩透視誘惑，一雙美腿若隱若現。

楊冪分享靚照派福利，胸前的貝殼裝飾甚是搶眼。 佟麗婭以閃令令的拖尾裙亮相，加料晒香肩。 鍾楚曦身穿黑色Tube Dress現身，冷艷又高貴。