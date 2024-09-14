中文台節目表 翡翠台
9:00 古城百景
9:30 周六聊Teen谷
10:00 李寧二零二四香港公開羽毛球錦標賽
滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500（直播）
12:50 宣傳易
1:00 午間新聞
1:15 警聲百二秒Ⅱ及猜猜我是誰
1:20 李寧二零二四香港公開羽毛球錦標賽
滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500（直播）
3:00 伙伴同行助更生
3:05 食得好健康
3:35 （續）食得好健康
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 李寧二零二四香港公開羽毛球錦標賽
滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500（直播）
6:15 霎時再感動
6:30 六點半新聞報道及天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 伙伴同行助更生
7:35 東張西望
8:00 大師兄開學感謝祭
9:30 一條麻甩在東莞
10:00 醫度講
10:30 J Sport
11:00 勁歌金榜
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視
12:00 當四葉草碰上劍尖時
1:00 宣傳易
1:05 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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