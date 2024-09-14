娛樂

李素英每月派糧 出「股」惑

有「初戀女神」之稱的韓國模特兒李素英，憑清純魅力及玲瓏浮凸的身材成功吸納大批男粉絲，社交網追蹤人數已超過70萬。每月都會推出寫真集的她，最近透過社交網公開新寫真，身穿比堅尼和內衣等在床上大擺誘人甫士，又站在窗前晒靚股，既可愛又性感。
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