首周售逾33萬張 周子瑜Solo碟躋身銷量榜三甲

韓團TWICE台灣成員周子瑜是隊中第3位Solo成員，其處女碟首周銷量突破33萬張，雖然不敵之前Solo的兩名隊友娜璉及志效，但亦登上今年當地女歌手唱碟首周銷量榜No.3，不負眾望！

作為TWICE第3位Solo出道成員的周子瑜，上周五推出首張個人迷你專輯《abouTZU》，除了獲隊友打氣，大前輩Rain亦特地與她拍攝新歌舞步的Challenge短片造勢。在中、台粉絲力谷下，唱碟首周售出逾33萬張，空降今年當地Solo女歌手開售首周銷量排行榜No.3。至於隊友娜璉今年6月推出的第2張迷你專輯《NA》，以37.6萬張銷量屈居第2，韓團(G)I-DLE內地成員宋雨琦於4月發售的處女Solo碟《YUQ1》則以56.9萬張高踞榜首。

而在歷代K-Pop女歌手唱碟首周銷量榜中，子瑜位列第7位，次於娜璉，而TWICE隊長志效去年8月發行的Solo碟《ZONE》則以53.4萬張躋身四強。人氣女團BLACK PINK成員Jisoo、Lisa與Rose分別拿下冠、亞軍及第5位，宋雨琦排第3。

冧爆公開有「男友」 除此之外，子瑜近日亮相各大音樂節目力谷主打歌《Run Away》，又作客韓團JYJ成員金在中主持的網絡節目，被問到想Solo出道的原因，她表示想擁有屬於個人的舞台及音樂。談及自身酒量，子瑜笑言會飲啤酒、燒酒，亦試過喝醉斷片。當被問到有沒有男友時，她甜笑回應：「有。」之後才補充是「ONCE」（TWICE官方粉絲名稱），並賣萌展示組合Hit歌《CHEER UP》歌詞「Shy Shy Shy」的可愛手勢。提到去年在台灣購入2千多萬港元的豪宅，她坦言是用出道多年的收入置業，作為送給家人的禮物。

另外，由金在中打造的新女團「SAY MY NAME」昨日公開其中一位成員，是日本組合AKB48出身的本田仁美，她曾參加韓國選秀節目，並成功以限定韓團IZ*ONE出道，今年初從AKB48畢業後，決定再戰K-Pop界，新團將於下月在韓國出道。