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葉蒨文舞功了得 唔見暈
無綫小花葉蒨文在處境劇《愛．回家之開心速遞》演「女神」散發仙氣，需要不停轉圈揈頭，旁人都替她頭暈眼花！葉蒨文受訪時，表示幸有舞蹈功底，未有見暈：「轉咗又唔算好多圈，因為以前有跳中國舞，所以保持笑容轉圈係好基本，係個身轉咗先，去到冇得轉先擰個頭，估唔到呢招『留頭』可以用嚟拍劇。」
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