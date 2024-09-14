葉蒨文舞功了得 唔見暈

無綫小花葉蒨文在處境劇《愛．回家之開心速遞》演「女神」散發仙氣，需要不停轉圈揈頭，旁人都替她頭暈眼花！葉蒨文受訪時，表示幸有舞蹈功底，未有見暈：「轉咗又唔算好多圈，因為以前有跳中國舞，所以保持笑容轉圈係好基本，係個身轉咗先，去到冇得轉先擰個頭，估唔到呢招『留頭』可以用嚟拍劇。」