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「同居女友」朱智賢 現邋遢真面目
藝人朱智賢與謝東閔拍拖多年，感情穩定並已同居。朱智賢近日拍片分享同居一年前後的對比，片中的她做「同居一個月的女友」時打扮整潔省鏡，對男友千依百順，但變身「同居一年的女友」時，即變得污糟邋遢，原形畢露！朱智賢在社交網表示：「同居前三思，好多嘢返唔到轉頭，同居後的現實，你懂的。」
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