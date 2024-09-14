林宣妤「蜜」照晒冷 公開戀情？

馬來西亞女星林宣妤前日在社交網發布一系列男友視角照片，除了歎咖啡、品嘗韓國美食外，更有男方用手托她下巴及拖手行街的照片，其中一張對鏡自拍照，她以手機遮掩男方半邊臉，似是官宣戀情。她亦上載一段去韓國旅行擦海鮮餐的短片，當中見林宣妤對面還有一份碗筷，疑是與男友孖住出遊。

情侶寫真作先兆 早於去年底，林宣妤就曾發布一輯情侶寫真，相中她與一位男士手拖手、親吻及擁抱，畫面甜蜜指數極高，有網民指相中男士疑是與她合演舞台劇《香港生死書》的演員劉俊堅。今年5月，有傳媒向林宣妤求證戀情，她甜絲絲表示：「睇你哋點睇啦！」未有否認拍拖，如今事隔數月，該名男士再度出現在林宣妤的社交網，不少網民都留言送祝福：「女神談戀愛了，為你們開心」、「眉眼很有夫妻相，祝你們永遠幸福呀！」

林宣妤是2017年華姐亞軍，當選後簽約無綫旗下，曾參演劇集《她她她的少女時代》、《反黑路人甲》及《使徒行者3》，4年前完約後一度返馬來西亞發展，近日則與男團MIRROR成員王智德（Alton）合作拍劇。感情方面，林宣妤除了與城中富二代傳過緋聞，亦曾盛傳與無綫小生丁子朗有過一段情。至於劉俊堅2020年畢業於美國私立學院，主修戲劇表演，參演過不少舞台劇及劇集。