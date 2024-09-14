獨家訪問：為巡唱歌單頭痛 薛凱琪擬邀方大同重踏舞台

Fiona接受本報訪問時，透露今次是第二次任張碧晨演唱會嘉賓，加上當晚是好友生日場，順道為對方慶祝，問到二人友情由來，Fiona表示：「之前拍綜藝節目，大家成日見面就變成好朋友，所以成件事好順理成章，一做就做咗兩次嘉賓。第二次碧晨超可愛，拍綜藝時半夜我去佢間房傾偈，佢就拎咗第二次巡迴嘅表格出嚟，叫我自己剔一日，就係咁就同佢合唱咗一首歌。」提到一身性感打扮，她自嘲身材麻麻，即使穿得性感也不會給人過分暴露的感覺。

期待好友新作

談到明年舉行巡唱，Fiona表示正努力籌備，日內將與團隊舉行首個會議：「首要嘅事係決定好歌單，真係揀到我想暈低！入行以來真係好多首歌，首首都想唱，唔知可以篩走邊啲，巴不得全部唱晒。」提到好友方大同因病消失樂壇兩年，日前蒲頭透露正在康復中，並乘勢推出新專輯，Fiona坦言戥對方開心：「佢以前係一個好少講嘢嘅人，但今次會同大家分享佢嘅狀況，我覺得好正面。其實一個真係好鍾意創作嘅人，音樂係佢生命，無論咩狀態都好，依然喺度創作緊。我同大家一樣，呢件事入面我係一個Fans，期待佢嘅新作品，希望佢快啲舉行演唱會，到時即使我喺邊個城市，都即刻飛去捧場，當然我都希望我嘅巡唱可以邀請到佢做嘉賓啦！」