唔驚短得滯 阮經天床上肉搏 曾寶儀緊張觀戰

台灣藝人阮經天近年作品不斷，在新作《愛情城事》中更與女主角有激烈床戲，笑言拍攝時也有點尷尬。被問到感情狀況，他表示「最近沒有被拍到」。

阮經天與監製曾寶儀等前晚出席電影《愛情城事》首映，他表示雖然自己的單元只用了3天拍攝，但將角色內的情緒濃縮起來，3天是剛好：「我也不會覺得太短，觀眾有覺得不夠還想要的感覺，正好將故事延伸下去。」

拍床戲有啲尷尬 提到片中跟女主角有激烈床戲，笑問會否覺得不夠？他表示劇情確實有很多故事可以發展下去，但不一定是床戲，問到拍床戲可感尷尬？他笑言有一點，身旁的曾寶儀即表示她也同樣緊張：「兩個演員都將自己最好嘅狀態擺喺入邊，我喺現場睇得又緊張又開心，幾矛盾，我係第一個觀眾。」中秋節將至，阮經天表示要回台灣餵貓，問他有否拍拖？他說：「最近沒有被拍到。」稱會跟經理人共度中秋。

曾寶儀被問到電影有多位演員參與，處理上會否比較繁複？她說：「有幾繁複就有幾開心，同咁好嘅演員合作，係做電影人夢寐以求嘅事。（考慮將片中每個組合分別拍成電影？）我哋冇咁多錢，哈哈。」問到會否感覺不夠喉？她直言觀眾能看到多位演員精湛演出，有「唔夠喉」、想追看的感覺才是最好，當然若有觀眾要求，也希望能添食拍續集，但現在先着眼宣傳工作。