獨家訪問：視帝吔爛蕉冇工開 曹永廉蕭正楠開騷 馬國明𢱑撈

「搞笑孖寶」曹永廉與蕭正楠即將到佛山開演唱會，今次更有視帝馬國明擔任嘉賓，三人在布拉格拍了一條搞笑片打響前奏，拎着爛蕉扮慘的馬國明向兩人𢱑撈，笑爆網民！

無綫藝人曹永廉（阿廉）及蕭正楠（阿蕭）向來感情要好，二人分別拍完新劇《刑偵12》及《巨塔之后》，隨即為「新任務」做準備，將於10月25日在佛山舉行演唱會，今次更邀來視帝馬國明做嘉賓！阿廉昨日受訪時說：「之前我哋喺佛山開工，即刻叫馬國明幫手做嘉賓，佢又一口應承喎，咁咪一齊玩囉！」日前他們為演唱會拍攝海報，被印有「Thank You」膠紙綑綁在一起的二人背對背兼十指緊扣，效果搞笑。

日前他們在布拉格拍了一條搞笑宣傳片，片中阿廉說：「我哋啱啱喺布拉格拍戲，又知道馬國明喺度，諗住問吓演唱會嗰度佢制唔制。」阿蕭答：「死啦！未必肯制㗎喎！問人嘅時候有誠意啲喎！」阿廉表示：「即管試吓啦！」鏡頭一轉，他們去到馬國明下榻的酒店，上到相應樓層，已見馬國明坐在樓梯口頭耷耷，手上更拿着一條「爛蕉」，他說：「我煞科喇！煞科即係畢業，都唔知點算，你知我有老竇老母，有老婆仲有兩隻貓，咁真係吔爛蕉！」阿蕭即「做戲」說：「咁呀！見你份人平時冇乜點，我哋10月25號喺佛山開演唱會，搵你做嘉賓囉！」馬國明交戲：「係咪真㗎？好呀！好呀！」阿蕭又抵死說：「你唱好啲喎！我哋要求好高㗎！」馬國明即回：「知道！知道！多謝兩位大佬！」三人的對話令人爆笑。

宣萱煞科開心到跳起 另外，《巨》劇正式煞科，女主角宣萱將興奮到跳起的照片上載至社交網，雖然相中的她被頭髮遮面又伸晒脷，但獲不少網民大讚有活力。今次劇組遠赴布拉格全為了一場盛大結婚戲，拍完這場戲後，馬國明、宣萱及阿蕭等與總監製鍾澍佳及全體工作人員來個大合照，眾人開心舉起香檳杯，甚有氣氛。