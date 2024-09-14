港姐決賽前壓力爆煲 程姜月徹夜安撫 陳甜甜喊住感激

港姐候選佳麗昨日首晤評判，廣東話不佳的陳甜甜揚言決賽當日絕不發台瘟，但講到程姜月對她的幫助時突然情緒失控，淚已決堤！

15位港姐候選佳麗昨日跟5位評判團包括汪明荃等首次會面，陳甜甜與程姜月一同受訪，程姜月表示見評判當普通閒聊：「最重要係放鬆自己，太緊張反而影響發揮。」廣東話不濟的陳甜甜坦言擔心評判聽不懂：「佢哋好好，話我廣東話有進步，聽得明我講嘢。」又揚言比賽當日絕不發台瘟：「我會瞓身為自己爭取機會，因為係最後一次，會拚盡全力。」受訪期間她頻呼緊張，表現淡定的程姜月表示不時安撫對方，陳甜甜聞言即眼泛淚光大表感激，又邊哭邊說：「第一次面試時，佢陪我等到凌晨1點，我一直好感激佢，怕之後冇機會同佢講。呢兩日我有啲壓力，愈想做好就愈做得唔好。」

梁嘉莹着「幸運戰衣」見評判 至於大熱的倪樂琳、梁嘉莹及楊梓瑤受訪時均稱見評判不緊張，倪樂琳笑言：「因為唔夠瞓，我見評判前好眼瞓，見到佢哋好開心，因為有人同我講嘢，佢哋好友善。」昨日佳麗所穿的服裝是她們的私服，梁嘉莹自爆身上的連身裙在第二輪面試時穿過：「覺得條裙有特別意義，想喺開始同結束都着同一條裙。」穿吊帶裙上陣的楊梓瑤自認迷信：「之前師傅講過黑色同藍色旺我，加上條裙設計修身，可以凸顯線條。」

今次是汪明荃自1997年後，第二次擔任港姐評判，問到對佳麗的印象，她說：「佢哋講嘢好叻，水準唔錯。第一眼當然係睇成個樣，仲有談吐。（廣東話唔正會唔會扣分？）唔會，如果佳麗留喺香港，睇電視學廣東話好快，我當年都係慢慢學。」