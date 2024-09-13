中文台節目表 翡翠台

9:00 交易現場及勁歌推介

10:05 婆媽女婿

10:35 燕雲台（PG）及宣傳易

11:40 交易現場及潮流生活誌

12:15 新派煮意及宣傳易

1:00 午間新聞及猜猜我是誰

1:25 流行都市

2:30 澳門星級10道菜及宣傳易

2:45 奸人堅（PG）及交易現場

4:20 KERORO軍曹

4:50 Hands Up

5:20 MIX

5:50 財經新聞

6:00 今日有樓睇及潮流生活誌

6:25 新聞檔案

6:30 六點半新聞報道

7:15 世界觀及天氣報告

7:25 有理說得清及猜猜我是誰

7:30 澳門星級10道菜

7:35 東張西望及2024香港小姐美麗日誌

8:00 愛．回家之開心速遞

8:30 法證先鋒Ⅵ：倖存者的救贖（PG）

9:30 射鵰英雄傳之鐵血丹心（PG）

10:30 猜猜我是誰

10:35 家常便飯爭霸戰

11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案

11:15 晚間新聞及新聞檔案

11:50 天氣報告及潮流生活誌

11:55 隨時候命

12:55 宣傳易

1:00 李寧二零二四香港公開羽毛球錦標賽 匯豐世界羽聯世界巡迴賽超級500

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

