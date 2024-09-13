開直播斥事務所不人道 NewJeans解約作籌碼 要求閔熙珍復職

韓團NewJeans前晚開直播向母公司HYBE發最後通牒，要求讓日前遭卸任代表理事的閔熙珍復職，但HYBE回應稱會按公司原則辦事，似暗示不妥協，韓媒估計5女若提出解約，恐面臨35億港元違約金。

被視為「NewJeans之母」的ADOR事務所老闆閔熙珍，與5位成員情同母女，卻因與母公司HYBE爆內鬥，日前突遭解除代表理事一職，僅負責組合唱碟製作。5女為聲援她，前晚無預警下在非官方短片頻道進行直播，事前未有知會公司。影片以「NewJeans想說的話」為題，她們透露閔熙珍被卸職當天，是通過報道得悉，有感組合不被公司尊重，自從新代表理事上任後，她們就感受不到任何關懷，亦無人可以相信及保護她們，令5女擔憂組合前景，故決定透過直播向公司傳達請求，希望HYBE的房時赫社長及高層作出明智決定，在本月25日前讓閔熙珍復職代表理事，並將ADOR回復原狀。

成員Danielle在直播中炮轟HYBE事務所不人道：「希望公司別再為難閔熙珍，說實話，她真的很可憐，HYBE看來就像一家不人道的公司，我們能在這公司學到甚麼？」隊友Hanni亦大爆之前被HYBE其他組合的經理人無視、排擠。直播結束不久，影片即被下架，頻道亦遭封鎖。

隨時賠35億違約金 業界認為NewJeans此舉是向HYBE發出最後通牒，若公司不答允，她們或會提出解約訴訟，但違約金料高達35億港元。昨日HYBE代表理事李在相回應稱會按公司一貫原則處理今次事件，似暗示拒絕NewJeans請求，拖累公司股價急插逾6%。

其實組合日前在日本出席頒獎禮上致詞時曾說「這可能是最後一次」，疑已決定與公司抗爭。Danielle大前日出席品牌活動時仍努力展現最佳狀態，至於公司內部如常運作，組合官方社交網昨日仍有上載成員Minji的雜誌寫真。