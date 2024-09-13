暢所欲玄：此運不同此運

一命二運三風水，這個排第二的運字。每逢新年，大家都互相祝福，新年行大運，而每個人都希望自己新的一年可以行大運，從而脫離貧窮的人生。這就是一般人所了解的運，可以在短時間內發大財，為之行大運。

在玄學術數中的行運，有很多不同的運作，風水有不同派系的運用。有二元八運，有三元九運，大體上是二十年一個運。而這個運，並不是大家理解的，一兩年間可以大發特發，而是一年比一年順利，經歷二十年後，保你有安穩事業與健康的生活而已。是否可以在此二十年大發特發，則視乎你的八字。

八字命理中的大運，十年一個運，也不同大家想像中的大運。現實上，大家想像中的大運，就是必然會發大財。但在八字算命中的大運，在這十年中，事業根基有打好的機會，十年大運過後，令你的事業有發展的希望。若八字大運不利的，則這十年的事業，只是蹉跎歲月，事業完全無基礎可言。

一命二運，一命可理解為投胎到富貴家庭，純天意。大家理解的二運，一兩年內大發特發，可遇不可求，也是純天意。風水八字計算的運，不同大家理解的運。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅