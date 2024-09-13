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梁凱晴遊法食唔停
前港姐梁凱晴拍攝無綫節目《吃貨橫掃深圳》時已展露為食一面，早前她到法國馬賽旅遊，除了欣賞浪漫美景，當然要大擦美食！她坐在露天位置Chill住歎，寫道：「French Toast真係好好食。」加多個薰衣草味雪糕，一於返港再Keep Fit。此行她狂行水果店，又在海邊餐廳品嘗馳名魚湯，相當新鮮好味。
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