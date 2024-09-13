真係咁FRIEND？：陳婉衡自認火爆易傷人 簡淑兒車廂被非禮 驚到冇反應

藝人陳婉衡、簡淑兒是圈中出名的好閨蜜，日前她們齊為繽Fun星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓，期間簡淑兒自爆被非禮的親身經歷，而陳婉衡則自認火爆，鬧交後會收埋自己作冷靜。

同是港姐出身的陳婉衡（Alycia）及簡淑兒（Jessica）於2012年參選後加入無綫，並雙雙擔任「無綫娛樂新聞台」主播，因而成為好友。二人相識逾10年，幾乎無話不談，當被問到鬧交後會如何氹回對方時，Alycia直認自己是個火爆之人，為免出口傷人，很多時候都會將自己收埋，直至冷靜為止。

此外，當談及是否有被揩油博懵的經歷時，Jessica慶幸入行至今都沒有這個經歷，但入行之前，曾在地鐵車廂內經歷過幾次類似事件，她說：「其中一次係車廂好多人，有個男人企喺我後面，然後佢下體不停咁郁，但當時我只得15、16歲，完全嚟唔切反應，淨係知道自己好驚。」

跳住舞整麵包 而談到Jessica早前受訪時，曾提及最想跟男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）合作，問她最想跟對方合作甚麼內容時，Jessica笑謂：「可以的話，同Anson Lo合作做真人騷節目都唔錯，我教佢整麵包，佢教我跳舞，咁我哋咪可以跳住舞整麵包，『神徒』（Anson Lo的粉絲暱稱）應該都想睇Anson Lo點樣跳舞整麵包。」