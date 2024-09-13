中娛星動：人氣勁定演技勝？ 趙露思狙擊趙麗穎 新作改編同一小說

內地「甜寵女神」趙露思極速上位，成為頂流小花，她主演的新劇被發現與一線花旦趙麗穎主演的電影竟改編自同一小說，似乎是要乘勝狙擊，揮低趙麗穎的最Top寶座。

內地小花趙露思近年人氣高企，成功躋身成一線女星之位，她出道時被喻為「趙麗穎2.0」，一致被看好。她最近乘勝狙擊，似乎要揮低趙麗穎，更上一層樓。事緣由趙麗穎與辛芷蕾主演的電影《喬妍的心事》近日正式官宣將於下月26日上映，有網民發現該電影與趙露思現正拍攝的新劇《許我耀眼》竟然改編自同一部小說《大喬小喬》，不過兩部作品的題材截然不同，《喬》片為懸疑電影，而《許》劇則是都市愛情劇。