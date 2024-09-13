日本命力 20年夥伴同行互勉 「黃金十年」添活力 鄧梓峰夾Band盡歡

無綫金牌司儀鄧梓峰變身Band友，將於11月29日在藝穗會舉行慈善Band騷，彈唱中英文金曲，與一班老友開Party！在「黃金十年」重拾興趣的他直言永不言休，更希望挑戰舞台劇。

藝人鄧梓峰每年為不同大型慈善騷擔任司儀，最近完成《星光熠熠耀保良》後轉換身份，由司儀變成Band友，將於11月29日假中環藝穗會舉行慈善Band騷，與好友夾Band籌款，他說：「今次唔係個人騷，係同幾班Band友一齊夾Band，主題係同班Band友嘅聚會，玩Band之餘希望幫到成長希望基金會籌款。」他透露促成今次慈善騷的正是與他合作了20年的日本命力健康食品。最近他與日本命力續任代言人，夠晒長情：「合作咗20年自己都感恩，依家資訊壽命好短，太多新資訊，日本命力可以有好多選擇，有好多新人、好多出色藝人可以合作，但佢哋都選擇用我，所以我係好開心、好感恩。我諗係因為大家信念一樣，自己一直都係盡自己嘅力去做一樣嘢，佢哋都係盡責任、盡力去做好健康食品，大家理念好近似。」問到能做20年代言人是否與他keep得好有關？他說：「希望可以繼續係咁，自己都真係有食產品。」

永不言休 恨做舞台劇 過往為工作、家庭忙碌的梓峰直言仔大女大，近年「登6」後特別注重Work life balance，希望把握60到70歲、有心有力的「黃金十年」重拾興趣。他興趣多多，愛駕駛小型飛機、潛水、劍擊、馬術及詠春等，但會選擇多花時間在夾Band和打高爾夫球上，因為活動之餘同時還可以行善，一舉兩得。梓峰對上一次比較大型的Band騷已是10年前，不過他近年一直有到酒吧夾Band表演，加上今次演出的是他相當喜歡的歌曲，故此沒有壓力，希望趁機與Band友開Party。

問到可會考慮退休享受人生？他坦言受前輩胡楓（修哥）啟發，同樣永不言休：「一定唔會退休，退休個人健康、精神狀態都會跌得好快，修哥永不言休，好欣賞佢呢種生活態度。」在電視圈發展多年的他不斷作出新嘗試，去年就與一班後生仔主持《關注關注組》擦出火花，他將來希望有機會演出舞台劇：「完全未做過舞台劇，舞台劇同司儀有少少似，都係現場冇得NG，會有好多突發情況，係好大嘅挑戰。」