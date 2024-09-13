偏心「自己友」 馮盈盈選三甲唱反調

藝人馮盈盈樣靚身材正，兼且博學多才，昨日她身穿高衩禮服，完美示範不會走光的港姐風範，她表示目前網民投選的「我最喜愛佳麗」前三甲並非自己心水，力撐秦冀雯、盧凱怡和鍾翠詩一定贏。

馮盈盈早前以師姐身份率領《2024香港小姐競選》的參賽佳麗前往塞班島拍攝外景，並於社交平台分享多張潛水靚相，只見她身穿比堅尼露出纖腰長腿於海底暢遊，獲網民大讚似美人魚。而昨日身穿高衩禮服出席活動的盈盈，大騷長腿，狀態甚佳，被指可贏今屆香港小姐，她開心表示過獎，又透露今次以師姐身份到塞班島拍攝，除了潛水還體驗了跳傘，又指自己熟悉水性，已考獲潛水牌。

談到近日網民票選「我最喜愛佳麗」，暫時領先的分別是倪樂琳、吳芷靖和梁嘉莹，盈盈直言3人並非自己心水：「我嘅心水係一齊去塞班島嘅師妹秦冀雯、盧凱怡和鍾翠詩，戥佢哋唔抵，佢哋係最好，我好偏心，一定係三甲。」又笑言決賽尚未到，冠軍花落誰家還要看臨場表現。

栢天男首度挑戰動作片 至於中秋佳節將至，盈盈表示會同屋企人食飯，又直言未來兩年都不會拍拖，只會專注事業：「又唔會謝絕社交，唔想太孤僻，都會識新朋友。」而同場出席活動的型男栢天男，透露10月中便會為一部動作西片開工，屆時將會到英國、香港、馬來西亞和柬埔寨等地取景，而此新作將會是他動作片的考牌之作，他說：「我要飛踢兩個人，拍晒心口去學。」又表示現正努力Keep Fit，希望開工前減掉4KG。