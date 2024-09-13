娛圈單打：被渣男瞓完即走 我見猶憐大騎樓

陰功豬咯！落選港姐郭珮文（Juliana）憑住一對「大騎樓」成為網民最愛，佢最近為麥玲玲的節目擔任嘉賓，講講吓又被「Chok」出猛料！伊人自爆冇人追，但語出驚人，直認過去遇過渣男，「瞓完覺就走咗去」！此語一出，迅即成為網民熱話！

有人讚「大騎樓」夠晒坦白，亦有人批評佢「波大冇腦」，更有好色之徒想入非非，坦言「係男人都想同你瞓」、「好想同你瘋狂打羽毛球」！計本欄話齋，唔講又邊有話題吖，難得Juliana唔介意自揭傷心往事，勇敢面對過去曾被渣男「瞓」同「玩」，仲自我安慰話「都學到嘢嘅」。係啦，一世人流流長，梗會碰到幾個人渣，經一事長一智，唔好重複犯錯做「人渣磁石」就得啦。

話時話，Juliana簽約TVB後，可謂萬千寵愛在一身，演出機會不斷。除咗不時亮相各大小綜藝節目，仲率先跑出有劇開，《法證先鋒VI：倖存者的救贖》作為其處女作，拍完即刻出街，同屆港姐冠軍莊子璇都冇咁好待遇，唔恨死隔籬就假！

明乎此，你有你話佢波大冇腦，佢有佢密食當三番！娛樂圈遍地靚仔靚女，要喺圈中生存，Talking Point唔少得。難得Juliana一雙豪乳得天獨厚，甫出道即話題多多，加上伊人性格傻更更甚有喜感，份人又夠晒率直，深得觀眾歡心，無怪乎TVB錫到佢燶！

嗱，一年容易又港姐。新一屆港姐就快誕生，不過「大騎樓」始終只得一個，誰能代替你地位！所以話啫，阿囡唔使愁，唔扮嘢做自己就啱嘞，不過記住唔好咁快同人瞓啦！