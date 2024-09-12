Arabella度假 三點式晒Body

英國求愛真人騷《求愛島》（Love Island）女星Arabella Chi不時於社交網站分享性感照，吸引超過130萬名網友追隨。她早前於西班牙伊維薩島度假，穿上黑色比堅尼，於棕櫚樹下大擺甫士，展示美好曲線，留言表示：「做自己。」