自爆「變得很親近」 丁海寅傳撻着鄭素敏 借緋聞谷戲

丁海寅於6年前憑韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》上位後，近年在影視界發展十分如意。而他與年紀相若的女星鄭素敏合作的新劇《媽媽朋友的兒子》正在熱播，劇中兩人演繹由青梅竹馬的鬥氣冤家發展為情侶，譜出浪漫愛情故事。劇集上月啟播後一直稱霸「最具話題韓劇榜」No.1，兩人亦輪流佔據「最具話題韓劇電視演員排行榜」冠、亞軍。

對緋聞「無可奉告」

不少劇迷大讚丁海寅與鄭素敏「CP感」強勁，更因而傳出兩人疑似拍劇撻着，並將於本月24日一起前往峇里島為時尚雜誌拍攝情侶寫真。適逢丁海寅昨日聯同影帝黃政民為宣傳新片《躁底師兄2 行刑師》，接受當地傳媒訪問，他當面回應緋聞時未有極力否認，反而不置可否說：「無可奉告！聽到不少劇迷表示希望我倆真的交往，其實是我們的CP化學反應很好，不僅在劇中，就連花絮片段入面，大家也能感受到我們的默契非常好，而且我跟她只相差一歲，在劇中角色設定又是青梅竹馬，所以開拍前，大家已變得很親近。」丁海寅的回應，明顯想順勢炒作緋聞來宣傳明日上映的新片，亦希望刺激目前播至尾聲的《媽》劇收視再創新高。