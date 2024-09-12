9月12日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月12日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
談善言誕龍鳳胎 百感交集
藝人談善言主演電影《虎毒不》入圍本屆釜山國際電影節，角逐「新浪潮大獎」，將於當地舉行世界首映。電影講述其角色誕下龍鳳胎後，生活上產生天翻地覆的巨變，逐漸邁向悲劇。雖然談善言已多次飾演母親，但她也為今次演出準備了不少，形容期間經歷的心理掙扎，是甜蜜又痛苦的過程。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240912-0912_00282_063/談善言誕龍鳳胎-百感交集
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc