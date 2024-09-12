談善言誕龍鳳胎 百感交集

藝人談善言主演電影《虎毒不》入圍本屆釜山國際電影節，角逐「新浪潮大獎」，將於當地舉行世界首映。電影講述其角色誕下龍鳳胎後，生活上產生天翻地覆的巨變，逐漸邁向悲劇。雖然談善言已多次飾演母親，但她也為今次演出準備了不少，形容期間經歷的心理掙扎，是甜蜜又痛苦的過程。