無綫藝人陳敏之近日飛往馬來西亞，為代言產品站台及直播帶貨，她坦言最掛念當地的肉骨茶，甫下機行李都未放好，已經四出覓食。她透露近年已轉做直播主，日後工作亦會以此為重心，減少拍劇多留時間陪伴囝囝：「拍劇需要長時間及大量體力，依家只做直播比較輕鬆，好多謝公司咁體諒我，不過自己都有戲癮嘅，間中客串吓冇問題。」