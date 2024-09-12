劇集入圍《飛天獎》 劉亦菲又惹爭議

內地電視劇殿堂級頒獎禮第34屆《飛天獎》昨日公布入圍作品，包括《人世間》、《三大隊》、《三體》、《開端》、《風吹半夏》、《去有風的地方》、《縣委大院》、《狂飆》、《幸福到萬家》、《底線》、《追光的日子》、《特戰榮耀》、《夢中的那片海》、《夢華錄》、《漫長的季節》、《繁花》、《警察榮譽》等。劉亦菲、趙麗穎、胡歌、肖戰等頂流藝人各有作品入圍。

然而劉亦菲本來憑主演劇集《去有風的地方》及《夢華錄》入圍另一個頒獎禮《金鷹獎》第一輪，不過第二輪被刪除。據公開資料顯示，《金鷹獎》評選規定之一，要求參評者必須具備中國國籍，而劉亦菲是美國國籍，不符合入圍要求。在第二輪入圍後，遭到部分網友質疑，於是官方刪除了劉亦菲入圍資格。如今劉亦菲入圍有指比《金鷹獎》地位更崇高的《飛天獎》，再引起網民爭議，有網民存在對「外籍藝人」是否可參賽《飛天獎》有疑問，問大會是否有規定不允許「外籍藝人」參賽，並以任達華為例說明特殊情況。