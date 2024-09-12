娛樂

陳芳語水着大解放

陳芳語着比堅尼上陣，上圍甚有睇頭！ 陳芳語着比堅尼上陣，上圍甚有睇頭！
陳芳語着比堅尼上陣，上圍甚有睇頭！
在台灣出道的馬來西亞歌手陳芳語（Kimberley），不時透過社交網分享生活點滴，日前她出完新專輯就去旅行度假，並在社交網晒出着比堅尼的性感靚相，渾圓上圍及苗條身材引來不少網友留言：「太誇張！」、「要被你辣死！」
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