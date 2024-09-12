9月12日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月12日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳芳語水着大解放
陳芳語着比堅尼上陣，上圍甚有睇頭！
在台灣出道的馬來西亞歌手陳芳語（Kimberley），不時透過社交網分享生活點滴，日前她出完新專輯就去旅行度假，並在社交網晒出着比堅尼的性感靚相，渾圓上圍及苗條身材引來不少網友留言：「太誇張！」、「要被你辣死！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240912-0912_00282_052/陳芳語水着大解放
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc