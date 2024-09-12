中娛星動：出席時裝周坐隔籬 娜扎與光希零交流 疑黑面耍大牌

「新疆女神」娜扎是圈中出名的甜姐兒，她近日應邀出席紐約時裝周，雖然她晒事業線索爆成焦點，可是卻對木村拓哉細女木村光希全程黑面兼零交流，有指因娜扎英語不靈光，為免尷尬才不出聲，並非沒有禮貌。

娜扎人氣高企，其美貌與時尚感的外觀亦一直受到不少品牌的青睞，她早前獲官宣成為著名法國時裝品牌首位中國形象大使，應邀到紐約出席時裝周，更被安排與日劇天王木村拓哉的細女木村光希及韓國冠軍Rapper李泳知平排而坐，認真威威！

英文唔掂冇偈傾？ 不過，有網友發現娜扎與光希、李泳知雖然並肩而坐，但娜扎全程都板起塊面，沒有表情，被指笑容欠奉，亦未見跟光希和李泳知有交流，因而被質疑是黑面耍大牌。娜扎早年因英文不佳，曾在韓國MAMA騷上當眾出醜，成為笑料，有粉絲就指女神今次有可能只是英文不好，而未有跟光希和李泳知積極交流，並非沒有禮貌。

及後其工作室於社交網晒出大批靚相，穿起一身時尚服飾的娜扎，走在街頭留下不少倩影，加上輕露事業線，性感得來不失型格，獲粉絲們留言大讚：「這麼好的狀態」、「殺人的美貌」、「復古時尚女郎閃現街頭，美得驚心動魄。」