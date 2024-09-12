謝票獲「仔女」陪跑到底 李麗珍捲掌摑風波：「我都唔知乜嘢事」

導演王晶早前自爆2000年拍攝電視劇時，有兩位女演員為了他而互摑，有網民推測李麗珍是其中一人，李麗珍前晚出席首映時表示：「我都唔知乜嘢事」，更爆王晶與很多女演員關係好好。

藝人李麗珍、李靖筠、陳湛文、衛詩雅及周家怡等前晚出席英皇電影《望月》首映禮，英皇集團主席楊受成與太太都也有現身撐場。戲中飾演媽媽的李麗珍，與「仔女」陳湛文及李靖筠齊齊受訪，陳湛文笑指母親李麗珍跑多少場謝票，就會陪跑到底。3人都表示對票房沒有壓力，問到目標票房數字，李靖筠坦言最重要能夠回本，亦相信沒有難度，問到若達標會如何報答觀眾時，李麗珍即把責任推給一對仔女，陳湛文與李靖筠笑指現在流行「吃播」，建議趁住中秋直播吃月餅和碌柚。

衛詩雅做媒人 此外，導演王晶早前於網上節目中透露於2000年拍攝電視劇時，兩位女演員為了他爭風呷醋，甚至掌摑對方，有網民推測李麗珍是其中一人，李麗珍回應指：「經歷咗咁多年風風雨雨，我都唔知係乜嘢事。」她指或許是當時的宣傳效果，未必是真實故事，問到王晶更指出事件中其中一位女星曾跟他有交往過，因此才關照對方工作，她說：「嗰個梗係唔係我，佢同好多女星關係都好好，咁佢…都係唔好亂講。」

至於將於明年下嫁圈外醫生男友的衛詩雅就透露找了周家怡做姊妹，笑言想不到還有哪位姊妹未結婚，身旁的家怡則反問詩雅是否「潤」她。詩雅解釋是想為她介紹好男仔，更夾定靚位，準備把花球拋給她。