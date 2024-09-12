傳「父女戀」後首露面 林鈺洧死撐冇拍拖 唔認出入馬清揚豪宅

前港姐冠軍林鈺洧跟錢慧儀前夫馬清揚早前爆「父女戀」，「潛水」3個月的她首現身回應，除了落閘否認戀情外，更不諱言：「我對任何人都好撇脫，威脅到我份工就冇嘢講！」

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗與師姐黃嘉雯、林鈺洧（Denice）及郭珮文昨日於電視城為決賽表演綵排。Denice早前被爆與馬清揚成為「密友」，駕駛跑車進出對方豪宅，更不時撐枱腳，事後馬清揚回應時「開綠燈」，表示二人來往只屬正常，大讚Denice純品，望大家給予空間。而一直「潛水」的Denice昨日終於開腔，指現時專注工作，未有機會澄清，回應時面都紅晒，又直接否認拍拖，指大家有太大誤會，強調未曾到訪男方屋企，雙方只是朋友，沒有經常見面，亦不認為對方有意追求。對於馬清揚表示希望外界給予多點空間，她則謂：「我諗佢嘅意思係畀空間我努力做嘢。」

談到錢慧儀之前指她與馬清揚的離婚手續仍未完結，Denice則表示認識朋友時不會先上網起底，到新聞出街後才發現他有不少故事。問到被指介入男方婚姻會否感委屈時，她說道：「唔會介入人哋私事，亦都唔關我事，我淨係鍾意做嘢，好珍惜公司畀我嘅機會。（有冇機會同馬清揚拍拖？）依家真係唔會諗呢樣嘢。」又透露新聞出街後與馬清揚有聯絡過，但沒有再見面，擔心公司誤會而影響工作。Denice又劃清界線謂：「我對任何人都好撇脫，威脅到我份工就冇嘢講。」自言有工作就不會拍拖。

黃嘉雯預告性感耍劍 而黃嘉雯、郭珮文將於決賽中分別表演耍劍及舞扇，預告性感上陣的嘉雯透露會被吊到半空，之前練習翻滾動作則因吃得太飽而嘔吐，佳麗中兩人皆睇好倪樂琳和梁嘉莹。

昨日活動上亦宣布網上觀眾投票「我最喜愛佳麗」暫時領先的3位候選港姐，分別是倪樂琳、吳芷靖和梁嘉莹，她們表示信心大增，倪樂琳坦言享受比賽，暫未感到緊張，吳芷靖則指過程比結果更重要，至於梁嘉莹就不諱言對自己多了肯定，開心大家接受她的陽光膚色。