腳踏5船 男女通殺 張雨綺爆于適劈腿 霆鋒新片恐受牽連

現年37歲的內地女星張雨綺，感情生活一直多姿多采，經歷兩次婚姻失敗兼育有一對子女，近年男友依然轉不停。近日她於節目上重提與當年尚未成名的內地男神于適的感情轇轕，更直指對方劈腿，于適隨即被翻舊帳，被爆曾一腳踏5船，男女通吃，私生活極混亂！

張雨綺近日亮相內地節目《脫口秀和Ta的朋友們》，席間突然訴說一段「朋友的遭遇」，表示當時朋友與一位「弟弟」拍拖，對方以電話及情詩攻勢打動芳心，過新年又到女方家拜年，豈料朋友卻發現「弟弟」原來還與一位「大姊」交往。張雨綺雖叮囑大家不要對號入座，但她又忽然爆出一句：「於是（于適普通話諧音）！分手了嗎？」又指當時這位「弟弟」曾形容「朋友」為「二姊」，暗示男方出軌，即時滿地花生。

據悉，于適前年曾被拍得與張雨綺恩愛出遊，舉止親密，當時更盛傳他被女方包養，而一身肌肉的他與張雨綺口中形容「胸肌練得再大也不如胸肌下的那顆良心大」更是不謀而合。而二人當初傳戀情時，于適仍毫無知名度，直至主演《封神第一部》後，變身成坐擁25億人民幣票房的人氣男神，近日他更有機會與男星吳京及謝霆鋒等合作拍攝大片《鏢人》，人氣一時無兩，難怪其出軌之說頓時登上熱搜。

此外，網上再爆出于適疑似一腳踏5船之說，有人聲稱他除了「大姊」外，更疑似有「大哥」，暗示他男女通吃！網友分析于適拍拖時間線，指出2022年5月他與張雨綺被拍得外遊，2023年5月，「鋼琴王子」李雲迪富婆前妻華真被爆現身劇組探于適班，同年8月《封神》剛上映時，于適被拍得與一名女子結伴返家，及至12月底就流出他與《封神》化妝師着浴袍調情的照片，再加上今年5月內地女星胡連馨爆出20多分鐘裸聊影片，網上瘋傳男主角正是于適，關係可謂七國咁亂！

被翻舊帳 否認介入前夫婚姻 至於控訴遭出軌的張雨綺，其實都五十步笑百步！前夫袁巴元的另一「前妻」葛曉倩聞訊後怒轟張雨綺當年亦是小三，如今反過來以道德審判別人，不過張雨綺經理人否認她當年插足別人婚姻，更晒出與袁巴元的聊天紀錄截圖，對方聲稱識張雨綺前數個月，已與葛曉倩簽分手協議，間接指袁巴元和葛曉倩從未有走到結婚一步。

其實每當有藝人面對負面新聞，網友最關心莫過於他們的待播作品。于適近年主演的統統是獲巨額投資的大片，當中包括與黃渤合演的《封神第二部》及《封神第三部》、蛇年賀歲檔的《蛟龍行動》，近日他則忙於搭檔吳京與謝霆鋒主演的《鏢人》，加上兩部待播綜藝《青春友好事》及《何以封神：向著電影出發》，以上作品極有可能受到今次事件牽連，要視乎事件會否繼續發酵。