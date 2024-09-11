種族問題成主因？ Beyonce攻鄉謠界失威 《CMA》零提名

美國樂壇天后Beyonce今年轉型，推出首張鄉謠音樂大碟《Cowboy Carter》，雖然大碟空前成功，不過於前日公布的「鄉謠界盛事」《第58屆美國鄉謠音樂獎》（CMA）提名名單卻榜上無名，令大批粉絲極度不滿！

《CMA》公布提名名單，Beyonce卻「捧蛋」，其粉絲對此極度不滿，紛紛在社交網留言鬧爆，表示感到意外，有粉絲更提議Beyonce於《CMA》舉行當日宣布舉行新巡唱搶風頭，亦有網民持平：「唔係所有人都係Carrie Underwood（鄉謠天后），Beyonce作新嘗試唱鄉謠歌曲，唔代表佢值得獲提名！」

提名名單引起粉絲不滿，而Beyonce父親Mathew Knowles亦有嘢講，受訪時表示對女兒未獲《CMA》提名並不意外，因為她於2016年獲邀與鄉謠女子組合The Chicks（前名The Dixie Chicks）於《CMA》台上表演時已被觀眾柴台，事後《CMA》一直沒有就此事向Beyonce道歉。此外，他認為女兒不獲提名與種族問題有關：「美國白人較多，而唔好彩嘅就係佢哋（白人）唔會就佢（Beyonce）嘅能力同成就去投票，仍然存在『黑白』（膚色）問題。」他強調自己並非指《CMA》投票人士種族歧視，惟女兒被忽略已證明一切。

度假慶生心情靚 雖然不獲《CMA》認同，不過Beyonce的心情似乎未受影響，早前迎來生日的她與老公Jay-Z到了中美洲巴哈馬群島Turks and Caicos度假，享受陽光與海灘。壽星女日前於社交網分享在當地慶生的照片，留言多謝粉絲的生日祝福，自言很感恩。