暢所欲玄：運動催旺

做運動有益身心，如配合自身命格選擇運動類型，更能相輔相成，進一步鞏固健康運。

春天出生者（立春至立夏），命格一般木旺金弱，宜補金。有利運動時間為下午5時到7時金旺的時段。適合運動為金屬器械健身，可到健身房進行訓練，也可到戶外有健身設施的地方運動，甚至購置簡單的健身器材回家運動。

夏天出生者（立夏至立秋），命格一般火旺水弱，宜補水。有利運動時間為晚上9時至凌晨1時水能量最多的時段，但這些時間不適合劇烈運動，可選擇較靜態的活動，例如瑜伽、靜態拉筋等；而屬土時段也有藏水，因此上午7時至9時也適合進行運動，如游泳、滑水或多到海邊及湖邊散步。

秋天出生者（立秋至立冬），命格一般金旺木弱，宜補木。有利運動時間為早上5時到7時，木較旺的時辰，可補五行所缺的木。適合運動為郊外遠足行山，多看到樹木有助運勢。

冬天出生者（立冬至立春），命格一般水旺火弱，宜補火。有利運動時間為上午9時至11時，又或中午11時至1時，補火平衡命格。適合運動為高溫瑜伽等。

堪輿學家麥玲玲師傅