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王一博踢拖賀公司
內地男星王一博與張鎬濂所屬的經理人公司樂華娛樂迎來15周年，早前舉行年會慶祝，今年主題大玩Cosplay，王一博扮演電影《危險人物》中尊特拉華達的角色，奉旨「踢拖」到場，被指「完美復刻電影中不覊迷人的形象」。至於剛度過24歲生日的張鎬濂被委任為司儀，媽咪洪欣及妹妹特地現身打氣。
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