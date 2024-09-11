娛樂

余曉彤垃圾變首飾 網民錯重點
向來支持環保的藝人余曉彤，用從海邊拾回來的啤酒樽碎片製成頸鏈及戒指，把海洋垃圾變成靚靚首飾，她親身示範並說：「變成專屬自己的海洋琉璃首飾，誰愛？」網民讚她人美心善，是「海洋女神」；亦有人將重點落在她的身材上，指高角度拍攝下，豐滿上圍盡現。
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