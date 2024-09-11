練樂儀校服Look滑水

藝人練樂儀的「美人魚教練」形象深入民心，日前她出海滑水，特地化身學生妹以貼合開學主題，除了穿上水手服，還拿着書本，仍能自如地做出不同動作，平衡力驚人！她留言為學生打氣：「奮鬥動力，訂立目標，給自己新學年新挑戰，滑向未來。」有網民問下次會否挑戰在滑浪板上換衫，她亦接受挑戰。