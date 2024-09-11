9月11日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月11日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
練樂儀校服Look滑水
藝人練樂儀的「美人魚教練」形象深入民心，日前她出海滑水，特地化身學生妹以貼合開學主題，除了穿上水手服，還拿着書本，仍能自如地做出不同動作，平衡力驚人！她留言為學生打氣：「奮鬥動力，訂立目標，給自己新學年新挑戰，滑向未來。」有網民問下次會否挑戰在滑浪板上換衫，她亦接受挑戰。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240911-0911_00282_063/練樂儀校服Look滑水
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc