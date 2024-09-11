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周星馳身家3日多1億
藝人周星馳近排動作多多，既有經典舊作《食神》修復版首度登上內地大銀幕，有份策劃打造的微劇場《大話大話西遊》亦於近日開鏡，預計年內上映。而周星馳旗下電影製作、影院營運等娛樂業務集團，近日官宣與內地影視平台合作，消息曝光後股價上升，連帶周星馳身家3日暴漲逾億！
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