周星馳身家3日多1億

藝人周星馳近排動作多多，既有經典舊作《食神》修復版首度登上內地大銀幕，有份策劃打造的微劇場《大話大話西遊》亦於近日開鏡，預計年內上映。而周星馳旗下電影製作、影院營運等娛樂業務集團，近日官宣與內地影視平台合作，消息曝光後股價上升，連帶周星馳身家3日暴漲逾億！