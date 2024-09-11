角逐《金鷹》視后 劉亦菲「美籍」違規 突遭取消資格

現年37歲的內地花旦劉亦菲，小時候隨母親移居美國紐約，入行後一直落力鑽研演技，近日卻因「美籍華人」身份而遭頒獎禮取消資格，認真無言！事緣她憑主演劇集《夢華錄》入圍《中國電視金鷹獎》，與白鹿、金晨及李沁等拗手瓜爭視后，然而昨日啟動第2輪投票時，本來依然在名單內的她，因國籍問題違反大會守則，傍晚時分突遭删除資格。

網民戥不值 消息極速引起熱議，有網民戥劉亦菲不值，寸爆大會：「是不是腦子有問題？自己先出的規定外籍演員不能入圍，結果劉亦菲二輪入圍了，被人發現後又把入圍資格刪了」、「金鷹的烏龍麻煩找金鷹，別Cue無辜的女演員！」

至於第二輪名單內的小生、花旦包括胡歌、陳曉、李現、白敬亭、白鹿、金晨及李沁等，位位分量十足，但有網民卻對肖戰及迪麗熱巴兩位頂流「落榜」大感驚訝及失望，質疑頒獎禮公信力。