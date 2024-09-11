獨家專訪：遭周勵淇貶為「銀主盤」 黃宗澤結婚不如請家傭

黃宗澤（Bosco）和周勵淇（Niki）相識逾20年，是一對歡喜冤家，見面就鬥嘴。被譽為「圈中筍盤」的Bosco，卻遭Niki狂踩是「銀主盤」，他明言不考慮組織家庭及生小孩，又指媽媽活躍好動，不需要新抱服侍，戲言請家傭已足夠。

在英皇電影《紮職3》中，Bosco和Niki再次飾演情侶，令觀眾想起他們初次合作無綫劇集《天幕下的戀人》時呈現的男女神形象。Bosco指以前經常演一對，時隔多年再次成為「情侶」，感覺得意，勾起不少回憶。他表示拍攝《天》劇最神奇的地方，就是兩人沒傳過緋聞：「Niki係大眾女神，點可以唔景仰？只能遠觀，哈哈！都會撩傾偈嘅。第二部合作劇係《好心作怪》，就愈玩愈癲。」Niki笑指拍劇年代是「咸豐年」，講起年份便「風濕痛」，今次再合作，她覺得Bosco沒變過：「佢內心好童真，幾好，人要童真先開心。（Bosco都讚你有少女味？）呢行係要Keep，佢都好Fit，雖然年紀唔係少女，但心態要保持年輕，先有動力推動自己瘦啲、靚啲。」談到網民勁讚Bosco戲中好靚仔，Niki戲言：「佢不嬲都靚仔，筍盤？筍呀！」Bosco卻自嘲是「爛尾盤」，Niki乘機取笑他是「銀主盤」才對，場面搞笑。Bosco坦言沒想過成家立室，也不會為了照顧媽媽而找個老婆，他笑說：「請工人咪得，阿媽成日周圍去旅行，去邊我都唔知，好活躍。」

唔介意做師奶 電影以男人戲為主，Niki的篇幅着墨較少，她直言吊癮，希望將來能嘗試飾演貼地都市人的角色，不需要每次都扮靚仔靚女、英雄或是大家閨秀。問到是否想放棄演靚女角色？她表示：「我都演過唔係靚女，戲就係戲，唔係現實，我哋Keep得好係想拍出嚟效果好。（做師奶角色都得？）我都係師奶呀，會湊仔買餸都係師奶，睇師奶定義係咩。依家嘅媽媽有事業同生活，湊仔唔係只係煮飯，所以師奶唔係貶義，我可以呀！」

Bosco和Niki合作過劇集和電影，問到可想嘗試合唱？Bosco一口拒絕：「唱歌我唔Enjoy，又唔使為賺錢，兩大元素都冇，商演如果要我唱我會拒絕，加幾多都唔唱。（加雙倍？）10倍都唔唱。」Niki就自爆公司曾提議為她出專輯，但擔心冇人買碟而拒絕。