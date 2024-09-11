獨家訪問：《愛．回家》劇組放大假 鄺潔楹飛蘇梅島 歎番夠本

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》已經播出2,300多集，由於之前奧運期間劇組預備好充足存貨，故劇中演員拍了7年，終於可以放大假！眾人紛紛趁復工前外遊，當中滕麗名、鄺潔楹、吳偉豪及張景淳就分別去了泰國及日本輕鬆一下。

藝人鄺潔楹（Judy）現時身在泰國蘇梅島，昨日接受本報獨家訪問時，坦言拍完劇要好好獎勵一下自己，並大晒身穿白色吊帶小背心的美照，在藍天白雲下，靚人靚景襯到絕，網民大讚省鏡！Judy說：「呢度日日天氣都好好，我有玩吓啲水上運動、做Spa，成個旅程好放鬆。」她透露暫時未接新劇，但10月會飛日本擔任晚宴司儀，前後都有時間Shopping，可當作再去旅行，不過熱愛工作的她坦言：「希望可以快啲有劇開，抖太耐個人會變懶。」

吳偉豪初遊日本 另一邊廂，向來喜歡滑雪的滕麗名今次轉場，去了泰國打高爾夫球，問到當地是否很熱？她說：「咁又放心喎！泰國熱唔過香港，而且嗰邊啲日本嘢好好食，通常去泰國我都會自駕遊，想去邊就去邊，好方便。」

「朱凌凌」吳偉豪及「龔燁」張景淳則分別去了日本九州及東京，之前吳偉豪晒出豪飲啤酒的照片被指「佬味濃」，昨日他再分享食雪糕及在樹蔭下擺甫士的相片，表情搞笑趣怪，他說：「拍完《武林》終於可以休息吓，所以趁呢段時間去旅行。我去咗九州，今次係第一次去日本，都幾鍾意，有機會一定再嚟。但如果有得揀，我希望Keep住有工開。」而「獨遊」的張景淳自稱「孤獨美食家」，貼出歎雞肉刺身的照片，吃得相當滋味。