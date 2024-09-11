同情心作怪 澄清非包養 孫耀威妹妹認不倫 斥鄭梓浩失聯走數

前歌手鄭梓浩被前女友Grace力數渣男行為，孫耀威妹妹孫美賢亦捲入小四疑雲。前日，孫美賢終於打破緘默發聲，承認兩人曾短暫交往，但否認包養男方，稱得知對方私生活混亂後便斬纜，對方卻玩失蹤兼走數！

無綫《中年好聲音2》11強止步的前歌手鄭梓浩（Brian），最近被前女友Grace踢爆是終極渣男。Grace更點名力斥歌手孫耀威的妹妹孫美賢（DaDa）包養Brian，曾租屋約炮和裸聊。DaDa前晚發長文作聲明，並作出9點澄清，強調自己只是出於同情心才借錢給Brian，並非包養對方，但承認雙方有過短暫交往，並「親證」對方私生活混亂：「後來，我才得知鄭與國內某位女士有着長期不倫的關係，這更促使我決定結束與他的聯繫。」

DaDa承認犯下錯誤，更暗示被誤導成為「小四」，她寫道：「見面的第二次，他主動向我訴說家庭困境，尤其是他兒子在外國患上難治的疾病，希望回香港接受治療。」而租屋原因則是男方透露Grace拒絕與其患病的兒子同住，DaDa深感同情，並決定在元朗租住公寓，讓他的兒子回港居住。

已向丈夫坦白 DaDa指與Brian交往時間非常短暫，並於今年2月21日已向對方表明結束聯繫，希望他盡快還錢：「無奈其後，鄭立刻失蹤、失聯和逃避。」她力斥男方走數、沒有責任感，最終連自己那部分按金都被業主沒收，又表示數月前已向丈夫坦白一切，所有不理智行為皆因一時誤判和過度的同情心。她感激丈夫的理解和包容，希望學習修補夫妻關係。而本報記者昨日致電Brian，他Cut線了事。